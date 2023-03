Marocco vicino al recupero dei flussi pre-Covid

15:56

In Marocco il comparto turistico sta tornando ai livelli del pre-pandemia. Lo ha confermato il ministro del Turismo, Fatim-Zahra Ammor in occasione dell’Itb di Berlino. "Dopo un 2022 eccezionale per il turismo marocchino, che ha recuperato il 116% degli incassi di viaggio in valuta estera e l'84% degli arrivi nel 2019, è giunto il momento di accelerare la crescita, soprattutto nei mercati strategici".



In questo contesto, a margine della manifestazione in corso a Berlino, sono state firmate diverse partnership, tra cui due memorandum d'intesa con il colosso tedesco Tui Group e la compagnia aerea tedesca Condor. L’obiettivo è attivare nuove frequenze settimanali da Monaco, Francoforte, Düsseldorf e Amburgo ad Agadir a partire da ottobre 2023.