Perù Now: al via la campagna pubblicitaria internazionale da 2 milioni di euro

16:24

Presentarsi agli occhi del mondo come destinazione eterogenea, sicura e competitiva. E’ questo l’obiettivo della nuova campagna pubblicitaria di PromPerù e presentata in anteprima nel corso della Itb di Berlino dal ministro per il Commercio estero e il Turismo Fernando Helguero.

Il progetto che porta il titolo ‘Perù Now’ prevede un investimento da 2 milioni di euro e la comunicazione resterà attiva fino ad aprile in alcune delle principali città internazionali.



“La campagna pubblicitaria ritrae momenti di vita quotidiana – si legge in una nota di PromPerù - e scorci di splendidi paesaggi rappresentativi del Perù, come Machupicchu, Huacachina, La Cascata di Gocta, Laguna 69, le spiagge del nord e molto altro. La strategia punta a rafforzare l'immagine positiva grazie alla quale il Perù è celebre e, soprattutto, a ispirare i viaggiatori alla scoperta del Paese attraverso le sue variegate esperienze, culture, paesaggi ed emozioni percorrendo l'ampia fascia costiera, gli spettacolari paesaggi andini e la lussureggiante foresta amazzonica”.