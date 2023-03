Emirates e il futuro dei viaggi alla prima edizione del ForsaTEK

21:00

Una piattaforma di innovazione per guidare il futuro dell'aviazione e dei viaggi. Il 9 e 10 marzo la sede del Gruppo Emirates ha ospitato la prima edizione del ForsaTEK, nuovo evento annuale pensato per creare progetti innovativi per il settore del trasporto aereo e della mobilità.

La manifestazione riunisce due programmi di startup, Intelak e Aviation X Lab, e si propone di facilitare la collaborazione con partner tecnologici e industriali di alto profilo, startup e attori chiave dell'ecosistema dell'aviazione.



"L'innovazione è da sempre parte integrante del Dna di Emirates Group - ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato della compagnia aerea e del gruppo Emirates -. Con i progressi della tecnologia, abbiamo sempre mirato a fornire valore e soluzioni migliori ai nostri clienti attraverso l'adattamento e l'implementazione in tutta la nostra attività. ForsaTEK è un'altra piattaforma per mostrare le iniziative tecnologiche e le relative applicazioni nel nostro settore. Insieme ai nostri partner e ad alcune delle menti più brillanti del settore, abbiamo costruito un solido ecosistema di incubatori che sta offrendo iniziative all'avanguardia nel settore dei viaggi".



I partner di Emirates Group sono stati Accenture, Airbus, Amadeus, Collins Aerospace, il Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai, GE Aerospace, Microsoft e Thales.



Tra le novità presentate, la prima esperienza di check-in robotico, l’IA di Microsoft, le soluzioni digitali incentrate su efficienza e sicurezza di GE Aerospace e le eSIM di Thales. La Dubai Future Foundation ha presentato il suo lavoro e le sue ambizioni per la città e Maha Gaber.