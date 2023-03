La Spagna vara una campagna per conquistare i clienti Uk

08:00

Un investimento da 400mila euro per una campagna promozionale rivolta ai viaggiatori del Regno Unito. La Spagna non ha intenzione di cedere terreno su uno dei suoi mercati di riferimento e scaglia l'offensiva sul bacino Uk.

Turespaña ha varato lo slogan 'Next Summer is almost here', declinata in video, che è partita ieri e durerà fino al 9 aprile.



Le immagini scorrerano su youtube, sui prinicpali canali di video online e sui social network e si rivolgeranno principalmente al segmento delle famiglie, concentrandosi sugli utenti che che cercano informazioni di viaggio.