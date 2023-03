Varsavia: apre il terzo aeroporto della città e torna il diretto con Roma operato da Lot

di Amina D'Addario

11:10

La Polonia apre la strada al ritorno del turismo organizzato. E lo fa presentando alle agenzie di viaggi e agli operatori della Capitale le due grandi novità della stagione: l'apertura del Varsavia-Radom, terzo aeroporto della città, e il ritorno dei voli diretti tra Roma e Varsavia operati da Lot.



Il nuovo scalo di Varsavia-Radom nasce per alleggerire la pressione sulle altre due infrastrutture cittadine e in particolare sul Warsaw Chopin Airport, giunto alla saturazione del traffico. Dopo diversi anni di stop, il collegamento Roma-Varsavia prenderà avvio a fine aprile con tre frequenze settimanali.

Inoltre, per favorire la ripresa dei viaggi organizzati, il gestore dello scalo, la Polish Airports, ha deciso di incentivare le agenzie che muovono gruppi fornendo shuttle gratuiti tra l’aeroporto di Radom e Varsavia.



“Nel 2022 - ha sottolineato Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nazionale polacco per il Turismo - le presenze turistiche degli italiani sono aumentate del 77% rispetto al 2021, un miglioramento netto che ha riguardato in larga misura gli individuali. Ora, però, vogliamo spingere sul ritorno del turismo organizzato".