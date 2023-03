Ras al Khaimah: al via da Milano il primo roadshow italiano

16:24

Si articolerà in quattro date il primo roadshow in Italia di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, che conferma la Penisola come uno dei mercati di riferimento in Europa per lo sviluppo nel turismo.

Il tour partirà da Milano il 27 marzo per fare poi tappa a Venezia, Bologna e Roma. L’ente sarà presente con una delegazione di operatori turistici dell’area per illustrare prodotti e punti di forza della meta, che lo scorso anno ha fatto registrare il record assoluto di arrivi con 1,13 milioni di visitatori.



“Abbiamo riscontrato un notevole interesse da parte dell’industria turistica italiana verso Ras Al Khaimah – sottolinea Iyad Rasbey (nella foto), executive director of Destination Tourism Development & Mice di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority - e siamo certi che la partecipazione a queste quattro tappe contribuirà a incrementare la conoscenza dell’Emirato, una destinazione dalle tante sfaccettature così come lo è il suo straordinario contesto naturale”.