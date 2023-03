di Gaia Guarino

09:40

È partito da Milano il primo roadshow di Ras Al Khaimah organizzato in Italia, che fino al 30 marzo farà tappa ancora a Venezia, Bologna e Roma. A incontrare il trade è Fabio Mansi, Tourism development manager di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority. “Gli emirati corrono a una velocità incredibile, ma Ras Al Khaimah – sottolinea – è l’emirato che sta crescendo più velocemente”.

I voli e la ricettività

Il Paese è raggiungibile in 45 minuti dall’aeroporto di Dubai e in 35 minuti da quello di Sharjah, scalo servito da Air Arabia. Da novembre, inoltre, con Qatar Airways si potrà volare direttamente sull’aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah via Doha. “Puntiamo a raggiungere i 3 milioni di visitatori entro il 2030 - prosegue Mansi -. Allo stato attuale disponiamo di 8.130 camere, ma in pipeline vi sono dei progetti per aggiungerne altre 5mila entro i prossimi anni”.



Focus sull'upper level

Il focus dell’emirato è sull’hospitality a 5 stelle, come dimostrano le aperture già programmate come Anantara che inaugurerà il proprio hotel tra settembre e ottobre, Sofitel che arriverà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, e poi Wynn nel 2026, così come Nobu Hotels. “Nella destinazione, solo negli ultimi 4 mesi, sono stati investiti 7 miliardi di dollari” commenta Mansi.



Numerose sono infine le attività, da quelle connesse alla scoperta del patrimonio culturale millenario a quelle adrenaliniche come la zipline più lunga al mondo tra le cime di Jebel Jais, senza dimenticare la possibilità di nuotare con i cammelli, fare kayak tra le mangrovie o vivere un’esperienza nel deserto, per esempio nella riserva naturale di Al Wadi o in un camping tra le dune. “Ci proponiamo altresì come una meta per il Mice - precisa Mansi -. Ras Al Khaimah vanta, tra l'altro, l’Al Hamra International Exhibition & Convention Center, un centro convegni direttamente sulla costa del Golfo Arabico che può accogliere fino a 3mila persone ed essere allestito per qualsiasi esigenza”.