10:17

Tanti collegamenti aerei, un’offerta varia, strutture di qualità elevata e un’ospitalità autentica: la Grecia si presenta all’appuntamento estivo sfoderando le sue carte migliori.

“Il booking per la Grecia si sta muovendo molto bene, anche se fino ad ora è per lo più concentrato sui ponti primaverili – spiega il direttore per l’Italia dell’ente nazionale ellenico per il turismo, Kyriaki Boulasidou (nella foto) -. Ritengo che per prenotare la vacanza estiva la maggior parte degli italiani si muoverà subito dopo Pasqua”.



Innegabile il forte incremento dei prezzi, che “ha abbracciato tutte le destinazioni del Mediterraneo. Ma malgrado questo la voglia di vacanza non si ferma e la Grecia continua a guidare la scelta degli italiani grazie a un patrimonio che oltre al mare e alle isole offre anche tanti spunti legati ad arte, cultura, tradizioni, enogastronomia e attività outdoor”. I.C.