Trenino Verde delle Alpi: le armi per la destagionalizzazione

Il Trenino Verde delle Alpi sfodera la sua carta vincente. Con l’apertura delle vendite a marzo, è corsa all’acquisto del biglietto giornaliero scontato del 15% per i viaggi previsti dal 1° al 31 maggio.

“Alla luce degli ottimi risultati ottenuti sul mercato italiano nel 2022 - spiega Ilona Ott, responsabile relazioni Italia per la mobilità dell’azienda ferroviaria Bls Ag - abbiamo deciso di sostenere la domanda turistica in un periodo economicamente complesso, inducendo i passeggeri a esplorare la tratta Domodossola-Berna fuori dall’alta stagione estiva o durante i mercatini natalizi. Con la sua formula “sali-scendi”, il nostro prodotto sta infatti conquistando ogni target. I viaggi tendono inoltre a distribuirsi su periodi sempre più lunghi, con pernottamenti di uno o più giorni principalmente a Berna e Thun”.



In collaborazione con i rivenditori ufficiali Andrastea Viaggi, Il Girasole Viaggi e Giroviaggi, le vendite del Trenino Verde avvengono oggi al 50% tramite canale intermediato. A. C.