L’Islanda corre sull’onda dei viaggi polari

09:21

Non è il Polo Nord, ma quasi. Il crescente interesse per i viaggi agli antipodi ha trasformato l’Arctic Coast Way dell’Islanda nella destinazione più desiderata dell’isola: 900 chilometri fra le insenature dell’estremo Nord, quasi a ridosso del Circolo Polare Artico, interamente percorribili dal 2019 e inseriti fra le Top Destination in Europa da Lonely Planet.

Pubblicità

“Grazie ai nuovi voli di Nice Air - spiegano Karen Möller Sívertsen e Þórdís Pétursdóttir (nella foto) rispettivamente project e area manager di Visit Iceland - la cittadina di Akureyri sta assumendo sempre più il ruolo di hub dell’Islanda del Nord, in particolare per la presenza del luxury bath resort The Forest Lagoon, aperto lo scorso anno, e per le possibilità di whale watching nell’Eyja Fjord, o di sci sulle pendici del Hlíðarfjall. Con 8,8 milioni di pernottamenti e 1,7 di visitatori internazionali nel 2022, di cui oltre 61mila italiani (sesto mercato assoluto, +30% sul 2019), siamo convinti di poter superare quest’anno i 2 milioni proprio per la forte domanda di turismo avventuroso e outdoor.”



In pieno fermento anche le nuove aperture alberghiere, con il luxury hotel Höfði Lodge nella cittadina settentrionale di Grenivik, oltre che The Iceland Parliament Hotel e Hotel Reykjavik Saga nella capitale.