Manchester prima città in Uk a istituire la tassa di soggiorno

16:52

Si chiama 'City visitor charge' e rappresenta di fatto il corrispettivo dell'italiana 'tassa di soggiorno': Manchester apre la strada nel Regno Unito e decide di essere la prima città ad applicare il balzello per i turisti.

L'importo sarà pari a una sterlina a notte per visitatore. La città stima di arrivare a raccogliere circa 3 milioni di sterline l'anno: l'importo, come riporta travelmole.com, sarà impegnato per finanziare iniziative turistiche. Questo include in particolare la gestione di grandi eventi, il travel marketing e anche la pulizia delle strade.



Ma Manchester potrebbe essere solo il primo caso: altre città stanno valutando provvedimenti simili. Ad esempio Edimburgo sta progettando una tassa di soggiorno da 2 sterline, in corso di approvazione dal parlamento scozzese. E anche il Galles potrebbe introdurre un balzello simile.