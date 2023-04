I Caraibi recuperano terreno, ma mancano gli arrivi dall'Europa

12:50

Gli arrivi turistici internazionali ai Caraibi si stanno avvicinando ai livelli pre-pandemia. E questo nonostante il ritardo nella ripresa dei flussi dall'Europa.

La nuova ricerca di ForwardKeys, partner della Caribbean Hotel and Tourism Association (Chta) ha evidenziato che gli arrivi da per i primi due mesi del 2023 hanno recuperato terreno riducendo il gap con il 2019 all'1%.



Ma i dati dall'Europa, come riporta ttgmedia.com, sono decisamente meno brillanti, con un ritardo del 25%.



Tra le aree dei Caraibi, spiccano le Isole Vergini, che hanno registrato un incremento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ottimo trend anche per Saint Marteen, a +18% e per Guadalupa e Turks and Caicos, a +17%.