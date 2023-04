Gardaland, torna l'ipotesi di quotazione in borsa di Merlin

17:32

Merlin potrebbe sbarcare in Borsa? L'interrogativo corre in queste ore sulle cronache dei giornali finanziari (e non solo) dopo che Kirkbi, il colosso dell'intrattenimento cui fa capo la società (che gestiche il marchio Gardaland) e anche il gigante Lego, ha annunciato le sue prossime mosse.

Seguendo un modello già messo in atto da diverse aziende, Kirkbi ha deciso di trasferire più di un terzo dei diritti di voto alla fondazione non profit K2 Family foundation. Ma, come riporta corriere.it, nelle carte dell'operazione viene specificato che la fondazione non si opporrà a una eventuale quotazione nel caso in cui la famiglia Kristiansen (la dinastia del creatore di Lego, di cui Kirkbi è l'espressione) supportasse all'unanimità il progetto di Ipo di una delle aziende in portafoglio.



Tra queste c'è appunto Merlin Entertainment, che opera in Italia con Gardaland. La precisazione di cui sopra è bastata per far ipotizzare al mercato un possibile sbarco in Borsa della società, anche perché un'operazione di questo tipo era sempre stata esclusa da Gardaland, mentre l'accenno negli accordi sembra aprire un nuovo capitolo nella strategia.