Argentina: la rinnovata ‘Ruta Natural’ al centro dell’offerta

di Alberto Caspani

15:31

Sono i sapori dell’Argentina a disegnare i nuovi percorsi turistici del Paese sudamericano. Con una degustazione presso il ristorante El Porteño Arena di Milano, Inprotur e Aerolineas Argentinas hanno rimappato i territori che dalle province settentrionali di Jujuy e Salta si estendono sino all’estremo sud della Patagonia, offrendo un panoramica sulle potenzialità della “Ruta Natural”: 17 circuiti che toccano 150 destinazioni meno note e 50 esperienze sostenibili, presentate sul nuovo sito larutanatural.gob.ar.

“Il nostro Paese rappresenta il sesto mercato mondiale per produzione di vino - ha spiegato Vanesa Di Martino (nella foto), responsabile dell’ufficio turistico dell’Ambasciata d’Argentina in Italia - e attorno alle principali cantine sono in costante sviluppo offerte che testimoniano l’interdipendenza fra enogastronomia e caratteristiche regionali. A San Patricio del Chañar, ad esempio, il vino Saurus sta conferendo impulso alla scoperta delle aree di ritrovamento dei resti di dinosauri, mentre le risorse naturali di Vaca Muerta fanno del territorio di Nequén il nuovo polo di sviluppo sostenibile dell’Argentina”.



L’obiettivo è il pieno recupero dei 170mila turisti italiani del periodo pre-pandemico, in rapida risalita.