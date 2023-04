Qatar Airways Holidays, pacchetti speciali per assistere alle gare di F1

13:15

Pubblicità

Qatar Airways, partner globale e compagnia aerea ufficiale della F1, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, ha annunciato il lancio di pacchetti di viaggio esclusivi per le prossime gare di F1 di questa stagione.



I fan avranno l'opportunità di acquistare una serie di pacchetti modulabili per tutte le destinazioni delle gare di F1, tra cui il prossimo Gran Premio dell'Azerbaijan, il Crypto.com Miami Grand Prix e il Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Inoltre, i soci del Privilege Club potranno accumulare punti Avios, la principale moneta di fidelizzazione al mondo, in base al valore totale di questi Ultimate F1Fan Travel Packages.



L'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di presentare i nostri pacchetti di viaggio F1 agli appassionati di sport motoristici di tutto il mondo. Abbiamo lavorato duramente per creare questi pacchetti. I pacchetti Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix offrono ai fan l'esperienza supplementare di partecipare al Salone internazionale dell'automobile di Ginevra, che si terrà in Qatar dal 5 al 14 ottobre. L'accesso al salone dell'auto più atteso dell'anno rende il Gran Premio del Qatar un'esperienza garantita e il pacchetto di viaggio più conveniente da acquistare per i fan".



I pacchetti prevedono voli di andata e ritorno, sistemazioni alberghiere, biglietti per la gara F1 Paddock Club o Grandstand e molto altro ancora. Gli appassionati di motorsport che intendono partecipare al Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 potranno acquistare la Early Bird Offer entro il 31 maggio 2023.