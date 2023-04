Terremoto in Indonesia: al momento nessun rischio tsunami

16:26

L’Indonesia torna a tremare: questa mattina un terremoto di magnitudo di 6.7 gradi della scala Richter ha avuto come epicentro la costa dell’isola di Giava, 96 chilometri a nord della città di Tuban. La profondità è stata stabilita in 607 chilometri.

L’Agenzia indonesiana di meteorologia, come riporta Virgilio.it, al momento non ha segnalato alcuna allerta tsunami, anche se ha avvertito della possibilità di future scosse di assestamento. Non si segnalano danni o feriti.



Diffusi sui social diversi video che mostrano residenti e turisti lasciare abitazioni e alberghi nelle province di Central Java, Yogyakarta e Bali. In alcune località è stata ordinata l’evacuazione.