La Lituania rilancia come meta a sé stante

Lituania Travel ha organizzato un roadshow in tre tappe, che ha toccato Milano, Roma e Bari. L’evento itinerante è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia e aveva lo scopo di avvicinare i trappresentanti del trade a un Paese valido come meta a sé.

“La Lituania viene spesso presentata ai clienti in un tour in combinata con le Repubbliche Baltiche. La nostra sfida è quella di ampliare la percezione della destinazione e dei suoi prodotti, per questo abbiamo bisogno di un lavoro sinergico sia con i tour operator che con i media in modo da posizionare la Lituania come un prodotto a tutto tondo capace di offrire un’esperienza che va dal week end alla settimana e più. La Lituania è un Paese piccolo, grande come il vostro Nord Italia, ma con grandi opportunità di vacanza: dalla visita delle città d’arte di Vilnius alla più moderna Kaunas, dai siti culturali Unesco alle molteplici esperienze di attività outdoor - spiega Indrė Šlyžiūtė, incoming markets manager di Lithuania Travel -. Lavoriamo fianco a fianco con Aigo dal 2013 e siamo entusiasti di ripartire in Italia. I flussi dall'Italia nel 2022 sono aumentati del 64% rispetto al 2021, ma abbiamo ancora molta strada da fare per ritornare ai dati del 2019. Siamo certi che con un lavoro di squadra potremo recuperare i numeri".



L'obiettivo strategico di Lituania Travel è quello di presentare la Lituania come destinazione turistica attrattiva sia a livello nazionale che internazionale, oltre a rafforzare la competitività internazionale del settore turistico lituano e la creazione di valore aggiunto per l'economia nazionale. Lituania Travel, inoltre, collabora con aziende e organizzazioni del turismo, presenta prodotti, servizi ed esperienze turistiche lituani sui social e sui media digitali, organizza viaggi stampa, mostre internazionali di viaggio ed eventi b2b.