Lo Sri Lanka lancia il visto online

09:40

Il sistema di visti per lo Sri Lanka diventa digitale. Il paese ha annunciato che i moduli per l'immigrazione (compresi gli arrivi turistici) sono ora online. L'operazione è stata condotta per semplificare le procedure di ingresso.

Secondo quanto riporta ttgmedia.com le prime prove con il nuovo sistema hanno dato esito positivo, consentendo di eliminare diversi documenti cartacei che le agenzie dovevano inviare ai clienti. Sempre secondo le esperienze riportate dal sito di informazione trade britannico, il processo per la richiesta dei documenti necessari all'ingresso può essere inoltrato entro tre giorni dall'inizio dle viaggio.