Uk, rinviati al 2024 i controlli biometrici per l'ingresso e l'uscita dall'Ue

08:47

I cittadini britannici dovranno aspettare ancora fino al 2024 per poter sfruttare i controlli biometrici per entrare in Ue.

Il debutto del sistema infatti è stato rinviato ancora una volta: come riporta ttgmedia.com il debutto dovrebbe avvenire per la fine dell'estate del prossimo anno; ma la prima data era stta fissata al 2021.



Il meccanismo prevede l'utilizzo di impronte digitali e controlli biometrici facciali al momento dell'ingresso in Ue da parte dei cittadini con passaporto britannico. Secondo quando affermato, il posticipo sarebbe dovuto a un ritardi nella costruzione del database. Il sistema dovrebbe essere pronto già per il 2024, ma la Francia si è opposta all'entrata in funzione in quel periodo a causa delle olimpiadi di Parigi previste a luglio dello stesso anno. Secondo alcune autorità europee, infatti, in un primo momento i controlli biometrici potrebbero richiedere maggiore tempo per i controlli.