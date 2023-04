Usa, ancora tempi lunghi per i visti

09:21

Non si risolve la questione delle lunghe file d'attesa per i visti Usa, in particolare per quanto riguarda alcuni mercati chiave dell'incoming a stelle e strisce.

Secondo la Us Travel Association, ad esempio, per l'India i tempi d'attesa sono di quasi un anno, sebbne si siano dimezzati nelle ultime settimane, passando da 669 a 337 giorni.



Come riporta travelweekly.com, comunque, per altri bacini i tempi sono molto più lunghi. Ad esempio i cittadini della Colombia devono attendere 752 giorni; per il Messico l'attesa è di 590 giorni e per il Brasile 511 giorni.