Gli americani ricominciano a viaggiare: i numeri della US Travel Association

12:11

A dimostrarlo sono i nuovi dati pubblicati dalla US Travel Association: nel 2022 la spesa diretta per i viaggi negli Stati Uniti ha raggiunto 1,2 trilioni di dollari, una cifra equivalente a quella del 2019 pre-pandemico. “Il turismo domestico ha subito un’impennata - osserva in una nota il presidente e ceo della US Travel Association Geoff Freeman -. Ora dobbiamo concentrarci sul ripristino completo del segmento dei viaggi internazionali”.

Incoming ancora in sofferenza

I viaggi d'affari nazionali hanno generato 234 miliardi di dollari, un recupero del 74% rispetto ai livelli pre-pandemia, mentre l’incoming nel 2022 è stato ancora in sofferenza: le entrate derivanti dagli arrivi internazionali negli Usa sono le più basse, con soli 116 miliardi di dollari e un tasso di recupero di solo il 55% rispetto agli anni precedenti alla pandemia.



Il rapporto pubblicato dall’associazione, riporta TravelPulse, mostra anche che i viaggi negli Stati Uniti nel 2022 hanno sostenuto quasi 15 milioni di lavoratori americani, dei quali 8 milioni circa impiegati direttamente dall'industria dei viaggi. Inoltre, le spese di viaggio negli Stati Uniti hanno generato quasi 160 miliardi di dollari di entrate fiscali totali.