di Isabella Cattoni

08:04

Ha trascorso dieci anni alla guida dell’ente nazionale ellenico per il turiamo a Milano. Ma ora è tempo di voltare pagina, anche perché il mandato in scadenza per legge non può più essere rinnovato.

“Dieci anni intensi, fatti di lavoro tenace, ma anche di tante soddisfazioni. E di rapporti umani che porterò con me per sempre”. Kyriaki Boulasidou (nella foto) lascerà a fine mese gli uffici di via Santa Sofia, dove ha condiviso con lo storico staff dell’ente progetti, idee e strategie con l’obiettivo di mantenere la Grecia ai vertici dei desiderata dei viaggiatori italiani.



“Abbiamo passato i lunghi anni della pandemia, i problemi legati alla guerra, all’inflazione, al caro prezzi, mantenendo però la promessa di proporre una destinazione sempre nuova, che sapesse reinventarsi ed accogliere con calore i visitatori italiani. Una destinazione sempre apprezzata per quanto ha da offrire sul piano storico, culturale, naturalistico ma anche e soprattutto umano”.



Dal 2 maggio Kyriaki Boulasidou prenderà servizio presso la sede dell’ente ellenico di Amsterdam, diventando il referente per i mercati di Olanda, Belgio e Lussemburgo. Una nuova sfida, anche se il cuore della delegata continuerà a battere, almeno un po’, per la 'sua' Italia.

Sul nome del successore che raccoglierà il testimone per il mercato italiano, ancora nessuna indiscrezione.