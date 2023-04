‘Aracataca’: Jovanotti torna a pedalare in Sud America

16:24

Jovanotti torna in sella alla sua bici con un nuovo viaggio in Sud America. 'Aracataca' è il titolo del docutrip, pedalato e filmato dal cantautore, su RaiPlay da oggi, 24 aprile, per 22 puntate.

L’artista svela il Sud America, dall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia e dall’Oceano a Macondo, attraverso mari e oceani, villaggi e periferie, pueblos e città.



“Gli ultimi tre anni – dice Jovanotti - hanno cambiato la prospettiva. Dopo la pandemia, che è stata una tragedia collettiva e personale, era tempo di riformattare e di ripartire. Ho fatto tanti viaggi in bici, ho girato veramente mezzo mondo, il cicloturismo è una delle tante forme di viaggio, e viaggiare è arricchimento culturale e dell’anima. Ai giovani dico, leggete e viaggiate!”. P. T.