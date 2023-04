Giamaica: boom di turisti, ma in aeroporto si fatica a gestire i flussi

14:21

Archiviata la pandemia, i turisti tornano a prendere d’assalto le spiagge della Giamaica. Nei primi tre mesi dell’anno la destinazione ha registrato 1,18 milioni di arrivi, il 94% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Ma non è tutto oro quello che luccica.

Se da una parte il trend è decisamente positivo, dall’altra si fa fatica a reggere i flussi. Come sta avvenendo in altre parti del mondo, infatti, la mancanza di personale al Sangster International Airport di Montego Bay sta generando diverse difficoltà nella gestione dei passeggeri, causando lunghe code ai controlli.



A questo proposito, riporta Travel Weekly, il ministro del Turismo Edmund Bartlett ha annunciato l’intenzione di introdurre nuove procedure digitali nello scalo, al fine di snellire le file; e il primo ministro Andrew Holness ha alzato il velo su un progetto di espansione dell’aeroporto di Montego Bay da 70 milioni di dollari, che avrebbe come fine l’aumento della capacità e il potenziamento dei sistemi di gestione dei flussi.



Il piano dovrebbe essere portato a termine entro il 2025, anno entro cui il Governo intende raggiungere il traguardo dei 5 milioni di visitatori.