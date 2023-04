di Isabella Cattoni

14:47

Le aspettative di ripresa sono positive nel medio e lungo termine e il Perù spinge sull’acceleratore della promozione turistica. “Stiamo potenziando la promozione del turismo inbound con campagne mirate sui principali mercati internazionali di provenienza dei turisti e prevediamo di chiudere l'anno con 2,5 milioni di arrivi di turisti stranieri – spiega Claricia Tirado (nella foto), direttrice della Promozione Turistica di Promperù -. Va segnalato che tra gennaio e marzo 2022 le presenze di turisti italiani sono state 5mila 620, mentre quest'anno - negli stessi mesi - ne sono arrivate 7mila 447, con un incremento del 33% rispetto all'anno precedente. Siamo fiduciosi che entro il 2025 riusciremo a recuperare i 4,4 milioni di arrivi internazionali ottenuti nel corso del 2019”.

Dalla costa alla Foresta Amazzonica, passando per le Ande, il Perù offre esperienze per tutti. Inoltre, la biodiversità permette alla destinazione di essere considerata come una meta ideale per tutti gli appassionati di natura e birdwatching. “È possibile esplorare villaggi come Raqchi o Ollantaytambo, nella Regione di Cusco. Il primo è incluso nella lista dei migliori paesi turistici del mondo 2023 dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, mentre il secondo è considerato tra i migliori luoghi del mondo 2023 dalla rivista Time. Da menzionare anche il santuario storico di Machupicchu. Inoltre, tra le cerimonie più importanti e di interesse turistico, a Cusco si celebra l'Inti Raymi o Festa del Sole ogni solstizio d'inverno, precisamente il 24 giugno”.



Attualmente, rispetto al 2019, la domanda del mercato turistico è notevolmente cambiata. “I potenziali viaggiatori sono alla ricerca di esperienze turistiche in luoghi aperti, a contatto con la natura e in connessione con le comunità. In questo senso, tra gennaio e marzo di quest'anno sono stati accolti 473mila 206 turisti stranieri, con un aumento del 96% rispetto al 2022. Crediamo che con il lancio di diverse campagne per riattivare e promuovere il turismo in entrata, come Perù NOW, riusciremo a riguadagnare la fiducia degli operatori turistici e dei potenziali viaggiatori”.



Per quanto riguarda il mercato italiano, “Promperù partecipa costantemente a fiere, eventi, incontri commerciali e altri appuntamenti che consentono di rafforzare il legame tra i nostri due Paesi, oltre ad individuare opportunità di business e ampliare la rete di contatti. Continuiamo inoltre a lavorare sulla formazione degli agenti di viaggi italiani ed europei attraverso il programma di e-learning, che incoraggia gli operatori turistici a completare il corso e concorrere alla vincita di diversi premi, tra cui un viaggio in Perù tutto compreso e voucher per ristoranti peruviani in Italia. Promperù ha anche un ufficio commerciale in Italia che fornisce assistenza agli operatori turistici. Per quanto riguarda invece la promozione e i vantaggi per i turisti internazionali, il Ministero del Commercio Estero e del Turismo ha implementato il Tax Free".