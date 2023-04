Spagna, focus sul turismo sostenibile: al via la nuova campagna

17:01

L’ente spagnolo del turismo in prima linea nello sviluppo del turismo sostenibile.

In occasione dell’evento ‘Ti meriti la Spagna - esperienze sostenibili’ è stata presentata la collaborazione tra l’ente del turismo e GreenMe per mostrare l’impegno della Spagna nella gestione sostenibile delle destinazioni turistiche.

Il direttore dell’ente spagnolo di Roma, Gonzalo Ceballos, ha presentato la campagna che punta con decisione sul turismo gestito in maniera sostenibile.

Anche Turismo Tenerife è partner della campagna e ha presentato le iniziative per promuovere la gestione sostenibile del turismo nei propri territori.

Tenerife è certificata come ente adempiente della metodologia Biosphere e come destinazione turistica intelligente. L’isola ha sviluppato diversi progetti nell’ambito della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, come ad esempio il programma Isola Solidale per favorire il lavoro in rete di oltre 600 associazioni e ong, il primo piano direttore turistico di Artificial intelligence al mondo o il programma Integratur che promuove le iniziative economiche locali.



In linea generale, la Spagna offre 53 aree naturali dichiarate dall’Unesco Riserve della Biosfera, 44 spazi naturali accreditati con la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, le destinos turisticos inteligentes (le città a misura d’uomo pensate per il pianeta).

Alla luce dei massicci investimenti presenti nel Piano spagnolo di ripresa, trasformazione e resilienza dell'Ue, va infine sottolineato come dei 3,4 miliardi dedicati al turismo, un miliardo 858 milioni di euro siano destinati ai Piani di sostenibilità turistica della destinazione.