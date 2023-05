‘Come and Say G’day’: l’Australia in mostra a Milano

13:58

Tourism Australia invita gli italiani a conoscere la destinazione attraverso una mostra fotografica in corso in questi giorni nel centro di Milano. In corso Vittorio Emanuele II ha preso infatti il via la mostra fotografica, visitabile gratuitamente, ‘Come and Say G’day’ con 28 unici scatti che ritraggono le principali attrazioni che l’Australia ha da offrire.

La mostra propone le icone più conosciute dell'Australia, dall'Opera House di Sydney, a Uluru nel Red Centre, alla fauna selvatica endemica dell'Australia, alle spiagge, alla barriera corallina e alla cultura vivente più antica al mondo delle popolazioni aborigene e degli abitanti delle isole dello stretto di Torres.



Eva Seller, Continental Europe regional general manager di Tourism Australia, ha dichiarato che la mostra fotografica è stata progettata per ispirare e stimolare i visitatori italiani a prenotare la loro prossima avventura in Australia. "A meno di 100 giorni dall'inizio della Fifa Women's World Cup Down Under a luglio, la mostra è un ottimo modo per mostrare la vasta e ricca offerta della destinazione e le esperienze che l'Australia può offrire".



"I visitatori della mostra all'aperto non solo conosceranno gli iconici luoghi da visitare, ma potranno approfondire l’offerta della destinazione grazie ai QR code presenti nelle didascalie di ogni foto."

La mostra Come and Say G'day, parte della campagna globale di Tourism Australia che vede Ruby, un canguro souvenir ed esperta conoscitrice dell’offerta turistica australiana, sarà visibile in corso Vittorio Emanuele fino al 31 maggio 2023. Oltre alla mostra, Come and Say G'day e Ruby, il brand ambassador di Tourism Australia, saranno i protagonisti del murales realizzato con vernici sostenibili dallo street artist Etsom (Alessandro Corti) in corso Garibaldi 81.