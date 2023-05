Singapore torna capitale asiatica del Mice, i servizi e le agevolazioni

15:06

Inclusa nelle Top4 International Meeting Cities, oltre che in classifica per 19 anni come Asia’s Top Convention City, Singapore torna a candidarsi capitale asiatica del Mice. Nel corso del 2022 sono stati portati a termine numerosi progetti di valorizzazione ricettiva, grazie ai quali sfruttare appieno il network di 120 collegamenti internazionali sul Changi Airport: oltre a tre operazioni di rebranding condotte sul Pullman Singapore Orchard, sul Voco Orchard e sull’Hotel Telegraph, al ventaglio dell’offerta sono state aggiunte anche la Dusit Thani Laguna, l’hotel The Clan e i due Citadines Connect 'City Centre Singapore' e 'Rochester Singapore'.

La personalizzazione degli eventi

“La disponibilità di ben cinque convention centre - spiegano Melissa Jane Thompson e Francesco Corte Colo, rispettivamente area director e assistant manager Western Europe International Group Singapore Tourism Board - permette di personalizzare l’organizzazione degli eventi, potendo fra l’altro usufruire di due programmi d’agevolazione: Inspire, adatto per gruppi fra i 20 e i 250 delegati, e BEiS, per occasioni economicamente ancor più rilevanti, perché soggetto a supporto finanziario”.



Grazie a nuove location come la Southside Market Hill o all’ex convento Chijmes, il ventaglio delle proposte conta oggi oltre 80 esperienze uniche.

Alberto Caspani