Tourism Malaysia e Korean Air insieme per gli operatori italiani

13:56

Si terrà il 18 maggio a Milano il pranzo coreano con cui Tourism Malaysia e Korean Air desiderano incontrare il mondo dei tour operator attraverso un evento informale che, al contempo, assume le sembianze anche di un tavolo tecnico per condividere punti di vista e idee e presentare i collegamenti aerei Korean Air con Kuala Lumpur.

Crogiuolo di etnie

Porta d’ingresso della Malesia, la metropoli è primo luogo da cui iniziare la scoperta del Paese e della sua straordinaria ricchezze e diversità di culture, feste, tradizioni e costumi, in un territorio in cui sono compresenti comunità di origine malese, cinese e indiana, oltre a numerosi altri gruppi etnici.



“Siamo davvero soddisfatti del rapporto che abbiamo instaurato con i tour operator in Italia - è il commento di Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, responsabile per i mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. Puntavamo ad avere con loro un legame esclusivo e privilegiato e, grazie ai nostri sforzi, ci siamo riusciti. Questo evento organizzato con Korean Air evidenzia un'importante collaborazione tra la Malesia e la compagnia aerea coreana che avvicina sempre di più il nostro Paese all’Italia”.



Dal 3 luglio al 23 ottobre Korean Air ha opererà voli addizionali da Milano Malpensa il lunedì e da Roma Fiumicino (giornalieri) via Seul. “Korean Air - conferma Hyunjun Shim, general manager, Francia/Italia/Spagna/Grecia - vola su Roma sette volte a settimana, su Milano quattro volte a settimana e su Kuala Lumpur sette volte a settimana. Siamo in grado di fornire servizi convenienti e di alta qualità ai clienti che viaggiano verso la Malesia”.