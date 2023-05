IPW 2023: Brand Usa presenta 'gli altri Stati Uniti'

12:16

Brand Usa ha inaugurato ufficialmente l'ultima campagna di consumer marketing e presentato le previsioni di viaggio internazionali e le analisi del sentiment dei consumatori. L’occasione per parlarne è stata offerta dall’IPW 2023, in corso a San Antonio (nella foto) in Texas, alla presenza di più di 5mila professionisti del settore provenienti da oltre 60 Paesi. L’evento, organizzato da Us Travel Association vede Brand Usa quale sponsor principale.



"Non c'è nessun'altra destinazione come gli Stati Uniti - spiega Chris Thompson, Brand Usa president and ceo a oltre 200 giornalisti internazionali -. Ciò che differenzia gli Stati Uniti è la diversità della geografia, delle esperienze proposte, l’eterogeneità della popolazione e la cultura pop unica nel suo genere".

Thompson ha sottolineato come solitamente le persone scoprano per la prima volta gli Stati Uniti proprio attraverso la cultura pop, come si evince da diversi sondaggi.



Thompson, ottimista riguardo agli arrivi turistici verso gli Stati Uniti, ha fornito esempi di come la domanda, rimasta latente negli scorsi anni, stia guidando la ripresa economica di tutto il Paese, poiché sempre più persone prenotano viaggi. Durante la conferenza stampa Thompson ha sottolineato come due ostacoli ai viaggi siano stati alleggeriti: le compagnie aeree prevedono un ritorno della connettività vicino al 100% entro la fine dell'anno e, a partire dal 12 maggio, ai viaggiatori internazionali non è più richiesta la vaccinazione Covid-19 per entrare negli Stati Uniti.

La ripresa dei viaggi a livello mondiale ha creato un mercato globale altamente competitivo per i visitatori internazionali. Per portare più rapidamente i consumatori dall'aspirazione all'azione, Brand Usa ha recentemente lanciato una campagna di marketing in 10 mercati chiave. La campagna mostra come gli Stati Uniti mantengano la promessa fatta ai consumatori: ‘chiunque vogliate essere e qualunque esperienza desideriate, gli Stati Uniti sono il luogo ideale’. Thompson ha poi condiviso due degli ultimi prodotti della campagna, che si rivolgono ai viaggiatori in cerca di avventura o di divertimento in famiglia.