Malbec World Day: l’Argentina dell’enoturismo sotto i riflettori

19:30

L’Argentina accende i riflettori su una delle sue eccellenze a livello mondiale, il vino e l’enoturismo. Il Ministero degli Affari Esteri argentino insieme al Ministero del Turismo svolgono un importante ruolo nella promozione del vino argentino all’estero, con una strategia di comunicazione mirata e la realizzazione di eventi.

Pubblicità

Uno di questi è stato il Malbec World Day, occasione per l’ambasciatore dell’Argentina in Italia Roberto Carlès insieme ad Alejandro Luppino, addetto commerciale, e a Vanesa Di Martino Creide, responsabile dell’ufficio Promozione turistica dell’ambasciata Argentina, per mettere in risalto lo stretto legame dell’enoturismo con la diffusione del ‘marchio Paese’ all’estero.



Un viaggio nei profumi e i sapori del territorio argentino al ristorante Rhinoceros Le Restau & Roofbar a Roma per degustare una selezione dei migliori vini Malbec, dalle regioni del Norte, di Cuyo al centro, per finire al sud in Patagonia.



L’incontro è stata anche l’occasione per annunciare in anteprima le nuove tariffe promo fino al 31 maggio per voli Aerolineas Argentinas da Roma Fiumicino a Buenos Aires. “Per voli tra Roma e Buenos Aires da effettuare dal 23 agosto al 10 dicembre ci sono tariffe promozionali e con l’aggiunta di 50 euro si vola verso le destinazioni interne dell’Argentina” ha detto Maureen Favella responsabile promozione della compagnia di bandiera argentina. P.T.