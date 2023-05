Le 50 migliori spiagge al mondo: vince l'Australia. Sardegna undicesima

16:53

Australia, Seychelles e Filippine: queste le destinazioni in cima alla classifica delle 50 migliori spiagge al mondo stilata dal portale World's 50 Best Beaches.

Pubblicità

Per mettere a punto la lista, il sito si è avvalso dell'aiuto di oltre 750 giornalisti di viaggio, esperti e influencer. Come riporta il Corriere della Sera, le 50 migliori spiagge del mondo sono state classificate in base a cinque criteri chiave: natura incontaminata, distanza, balneabilità, giorni di sole all’anno e temperatura media.



In cima alla lista compare Lucky Bay a Esperance, lungo la costa meridionale dell'Australia occidentale. Questa spiaggia di cinque chilometri è famosa per la sabbia bianca e le acque turchesi, oltre a essere un luogo ideale per fare immersioni, andare in canoa e osservare i canguri.

Seconda posizione per Anse Source D'Argent, a Seychelles: le basse acque, la spiaggia sabbiosa e le rocce granitiche ne fanno una delle più fotografate del mondo. Source D'Argent è stata spesso scelta come set cinematografico e pubblicitario: qui sono state girate alcune scene di film come ‘Emanuelle’, ‘Robinson Crusoe - La storia vera’, “’Cast Away’ e la pubblicità anni ’90 di Bacardi.



A seguire Hidden Beach, una baia unica nel suo genere ubicata nella regione di El Nido a Palawan, nelle Filippine. Può essere raggiunta solo in barca da Bacuit Bay in circa 45 minuti.

Whitehaven nelle Whitsundays, isole al largo della costa del Queensland, è al quarto posto, seguita da Trunk Bay Beach, a St. John nelle Isole Vergini Americane e da Honopu sulla Na Pali Coast di Kauai, alle Hawaii.



E ancora, in Islanda si trova la spiaggia nera vulcanica di Reynisfjara, a circa 180 chilometri di distanza da Reykjavik, raggiungibile passando dal villaggio di Vik.

Ottava posizione per la spiaggia del relitto o Navagio beach di Zante: è considerata una delle spiagge più belle della Grecia e del Mediterraneo.



Bisogna scorrere fino all’undicesima posizione per arrivare all’Italia, con Cala Goloritzè (nella foto), una piccola spiaggia alla base di una profonda gola del Golfo di Orosei lungo la costa orientale sarda in provincia di Nuoro. Cala Goloritzè fa parte dal 1995 del Patrimonio naturale dell’Unesco.