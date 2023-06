La rincorsa della Gran Bretagna, il 2023 sarà l’anno del pieno recupero

11:21

La Gran Bretagna, dopo aver ospitato l'Eurovision e aver celebrato l'incoronazione di Re Carlo III, si prepara all'estate. Nel 2022 il Regno Unito aveva accolto un totale di 31 milioni di visitatori continuando così la sua corsa per tornare ai livelli pre-pandemici, con ancora un 24% da recuperare rispetto alle cifre del 2019.

Oggi le prospettive per il 2023 sono più che rosee tanto che, secondo le stime di VisitBritain, la spesa dei visitatori internazionali dovrebbe attestarsi (entro dicembre) intorno ai 29,5 miliardi di sterline (+4% Vs 2019) per un totale di 35,1 milioni di arrivi.



Il ruolo dell'Italia

Tra i mercati più importanti per la Gran Bretagna c'è l'Italia, Paese con il quale sono sempre più consolidati i rapporti di cooperazione economica e la condivisione di valori. L'ha evidenziato l'Ambasciatore britannico Lord Llewellyn, in occasione dell'annuale King's Birthday Party organizzato dal Consolato Generale Britannico a Milano a Villa Necchi Campiglio. "Possiamo parlare di un vero e proprio slancio politico italo-britannico" ha dichiarato. Con lui anche il sindaco Beppe Sala (nella foto) il quale, dopo avere ringraziato la comunità inglese che ha scelto di vivere all'ombra della Madonnina, ci ha tenuto sottolineare il carattere accogliente del capoluogo lombardo. "Milano stringe rapporti con città di tutto il mondo. Milanese è chi vuole esserlo".



Gaia Guarino