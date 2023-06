Australia, Brisbane cambia volto: i maxi investimenti per i Giochi Olimpici 2032

17:28

Brisbane è la nuova capitale sportiva dell’Australia. Confermata sede dei Giochi Olimpici 2032, la più importante città del Queensland sta sviluppando velocemente servizi e infrastrutture che moltiplichino le opportunità di fruizione turistica del territorio. “Grazie al Piano Elevate 2042 - ha dichiarato Cassie Zuill, director Americas, UK & Europe Tourism and Events Queensland - i cittadini hanno sottoposto oltre 14mila idee destinate a cambiare volto al centro urbano. Fra le novità di quest’anno, la trasformazione del Fortitude Valley General Post Office in un dining hub da 4,3 milioni di euro, ma anche l’apertura dell’Hyatt Place Hotel Woolloongabba (170 stanze luxury), così come l’inaugurazione a luglio del Mater Health Hub nel quartiere di Springfield, un avanguardistico centro di educazione sanitaria e sportiva”.

Trasporti, natura e arte

Sono in fase di conclusione anche i lavori di allestimento della Brisbane Metro per collegare l’aeroporto col centro città attraverso treni leggeri elettrici. A fine anno sarà inaugurato il Queen’s Wharf, un’area verde di 2300 metri quadrati nella zona del pontile cittadino e destinata ad attrarre 1,4 milioni di visitatori annuali in più. La scena culturale sarà invece rilanciata dall’arrivo a inizio 2024 dell’Art Complex, investimento da circa 110 milioni di euro per 300mila nuovi ospiti all’anno.

Alberto Caspani