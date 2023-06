L'exploit del turismo in Marocco, italiani in prima fila nella ripresa

12:05

L’Italia è uno dei protagonisti dell’exploit del turismo in Marocco. Secondo i dati dell’Osservatorio del Turismo, infatti, gli arrivi di nostri connazionali nel Paese ad aprile sono aumentati del 4% rispetto allo stesso mese del 2019 pre-pandemico, ponendo l’Italia sul podio dei mercati a maggiore incremento. Davanti a noi solo gli spagnoli, che hanno fatto registrare un più 35%, e i britannici con un più 13%.

Nel mese di aprile il Marocco ha accolto in tutto 1,1 milioni di visitatori, quattro punti percentuali inpiù rispetto allo stesso mese del 2019 e il 90% in più sul 2022.

I ricavi dovuti ai viaggi, come riporta l’Ansa, sono saliti del 10% dal 2019, raggiungendo i 7,1 miliardi di dirham marocchini (700 milioni di dollari circa) rispetto ai 6,5 miliardi del 2019 (650 milioni di dollari).



Secondo i dati del World Travel and Tourism Council (Wttc), il turismo ha contribuito per quasi l'11% al Pil nel 2022 ed entro la fine del 2023 dovrebbe raggiungere l'11,5% del Pil toccando i 15,3 miliardi di dollari, con un aumento del 7,1% rispetto al 2022 e del 4,8% rispetto al 2019.