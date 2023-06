Istanbul, un indotto da 75 milioni per la finale di Champions

15:18

Istanbul aspettava questo momento ormai da tre anni. La finale di Champions all'Ataturk Olympic Stadium doveva infatti disputarsi al termine della stagione 2019-20: poi il Covid sconvolse tutti i progetti ed ora finalmente per la città turca arriva il momento di ospitare una della partite più attese dell'anno, con l'Inter ad affrontare il Manchester City.

Pubblicità

Come spesso accade in queste occasioni, oltre allo sport entra in ballo anche il turismo: per Istabul, come riporta ilsole24ore.com, l'indotto dell'evento viene stimato in 75 milioni. Una cifra ragguardevole, se si pensa che per la partita che vide confrontarsi le due squadre della capitale spagnola, Real e Atletico Madrid, l'indotto fu di circa 25 milioni di euro.