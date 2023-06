Art in Nature: le Fiandre proiettate verso nuove tipologie di turismo

di Alberto Caspani

17:03

Fiandre in festa sotto il segno dell’innovazione. Raccoltasi presso Le Village di Milano, la comunità locale non ha ricordato solo i profondi legami storici ed economici con l’Italia, ma attraverso Visit Flanders e Flanders Investment&Trade ha posto l’accento sul ruolo di “flourishing destination” della piccola regione belga: “un territorio impegnato a cambiare il paradigma turistico - ha spiegato Giovanna Sainaghi, direttrice Visitflanders Italia - affinché visitatori e abitanti del posto traggano reciproci vantaggi da un contatto equilibrato”.

Recenti esempi sono i 50 segmenti cicloturistici tracciati insieme all’app Strava, così come la scelta di veicolare i flussi turistici verso località minori grazie al concept 'Art in Nature': installazioni outdoor in collaborazione con talenti contemporanei, come accaduto per la rimessa in scena dei 'Bagni di Ostenda' ad opera di Athos Burez presso l’Ensor House.



“Gli ultimi dati attestano a gennaio una crescita degli arrivi italiani del 200% sul corrispettivo mese 2022. Ci aspettiamo forti picchi per il periodo estivo, tenuto conto che il profilo del turista medio resta la giovane coppia o il gruppo di amici che propende per vacanze attive da 2 a 4 notti in combinazione con Olanda, Francia o Germania, privilegiando un’ospitalità innovativa come igloo sugli alberi o campeggi in parchi naturali”.

Nella foto, da sinistra, Marleentje Verstreken, capo missione economica e commerciale delle Fiandre presso Flanders Investment&Trade; Anne Laure Léger, rappresentate generale Ambasciata del Belgio; Giovanna Sainaghi, direttrice VisitFlanders Italia.