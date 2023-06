Indonesia: stop all'obbligo del vaccino per i turisti internazionali

14:45

Il governo indonesiano ha deciso di allentare le restrizioni Covid per i viaggi, le attività su larga scala e le strutture pubbliche, togliendo anche l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine. In particolare dallo scorso 9 giugno non è più necessario l'obbligo di vaccinazione sia per i residenti di ritorno dall'estero sia per i turisti internazionali.

Secondo la circolare governativa, le persone sane e non a rischio di diffusione o di infezione da sono autorizzate a non indossare maschere. Tuttavia, le vaccinazioni sono ancora incoraggiate fino al secondo richiamo o alla quarta dose del vaccino, in particolare per la popolazione vulnerabile come gli anziani e le persone fragili.