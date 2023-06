Filippine, erutta il vulcano Mayon: limitazioni ai voli

11:28

Il vulcano Mayon, una delle principali attrazioni turistiche delle Filippine, ha iniziato ad eruttare.

Pubblicità

Come riporta travelmole.com, migliaia di residenti sono pronti ad abbandonare l'area: l'evacuazione potrebbe riguardare un raggio entro sei chilometri dal vulcano.



Per quanto riguarda il trasporto aereo le autroità hano emesso un avviso per tutti gli aeromobili, con alcune restrizioni dello spazio aereo.



Ora la situazione viene attentamente monitorata, dal momento che l'istituto filippino di vulcanologia ha registrato nell'ultimo giorno oltre 20 terremoti, dopo alcuni giorni di aumento dell'attività piroclastica.