Antigua e Barbuda sbarcano in tv con la nuova campagna

16:28

"Perché scegliere quando poi avere il meglio di entrambe le isole?". Questo il messaggio, come riassunto dal ministro del Turismo Charles Fernandez, che Antigua e Barbuda vogliono mandare ai viaggiatori con la nuova campagna televisiva e digitale della destinazione.

Lo spot presenta le principali attrazioni delle due isole, con una giocosa 'gara' tra l'offerta dell'una e dell'altra.



Colin James, ceo dell’Antigua and Barbuda Tourism Authority, commenta in una nota: "La nuova campagna è l'estensione della nostra campagna 'And'; abbiamo intenzionalmente deciso di rivolgerci ai consumatori più esigenti e attenti alla qualità, presentando la nostra destinazione composta da due isole gemelle e le esperienze esclusive e autentiche disponibili in ognuna di esse".



Il video si rivolgerà ai mercati chiave come Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Europa. La campagna arriva dopo l'annuncio di una serie di nuovi collegamenti e di progeti sul fronte alberghiero.