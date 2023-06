12:53

La Giordania semplifica le procedure d’ingresso per i visitatori. I nuovi requisiti aggiornati, già pubblicati sul sito della Farnesina viaggiaresicuri.it, prevedono l’abolizione del QR code da mostrare al momento del check-in in aeroporto.

Non è dunque più necessario registrarsi con i propri dati sul sito governativo prima della partenza, ma sono comunque necessari il passaporto con validità residua di almeno sei mesi e il visto turistico, che si può ottenere online, attraverso il sito ufficiale eservices.moi.gov.jo o tramite l'applicazione MOI del Ministero dell'Interno giordano. Si paga online l'importo dovuto e si ottiene conferma dell'emissione del visto, da stampare e portare con sé.



Sono esenti dal pagamento del costo del visto i titolari del ‘Jordan Pass’, che include l’accesso gratuito a oltre 40 siti turistici e i visitatori che entrano in Giordania da Aqaba, con soggiorno minimo di tre notti in Giordania.



Le cifre dell'Italia

Nel solo mese di maggio i viaggiatori italiani sono stati 12.057, per un totale di 67.958 arrivi nei primi cinque mesi del 2023. L’Italia è dal 2022 il primo mercato in Europa per gli arrivi in Giordania e sono cinque gli aeroporti italiani (Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna, Venezia Marco Polo e Venezia Treviso) che offrono collegamenti diretti, anche low cost.