Arabia Saudita: ora tocca alle crociere, nasce Aroya Cruises

17:33

L'Arabia Saudita continua la propria cavalcata per lo sviluppo del settore turistico e lo fa puntando anche sulle crociere. Cruise Saudi, fondo di proprietà del Regno, ha infatti annunciato il lancio di una propria compagnia di navigazione che prenderà il nome di Aroya Cruises. G. G.

Il nome unisce le parole 'Arabian' e 'Roya', un termine che significa 'visione', 'sogno'. Come riporta arabnews.com, opererà come business unit indipendente all'interno del portfolio di Cruise Saudi con la volontà di offrire un servizio tarato sulle preferenze del mercato arabo.



Per l'Arabia Saudita sviluppare il comparto crocieristico è fondamentale per raggiungere i traguardi della Vision 2030, nello specifico l'intenzione è quella di dare il benvenuto a 1,3 milioni di crociesristi entro il 2035 creando parallelamente 50mila posti di lavoro.