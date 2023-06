King’s Birthday Party: la Gran Bretagna rafforza i legami con l'Italia

di Paola Trotta

13:58

In occasione del King’s Birthday Party, oltre 2mila 500 ospiti hanno brindato a Roma a Re Carlo III nella residenza romana dell’ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn (nella foto).

Il tradizionale garden party celebra il compleanno ufficiale del sovrano e segna la giornata nazionale del Regno Unito, a cui quest’anno si è aggiunto lo special event dell’incoronazione di Re Carlo, grande estimatore dell'Italia.



Celebrazioni nel solco della continuità, con le passioni di Re Carlo in primo piano: sostenibilità, attenzione ai giovani e senso di comunità.



“E’ un onore e un piacere ospitare a Villa Wolkonsky i tanti amici del Regno Unito – ha detto Llewellyn -; sin dal mio arrivo in Italia sono stato colpito dall’affetto che tanti italiani dimostrano per il mio Paese. In primis per il rispetto e la vicinanza in occasione della morte della nostra sovrana, e più recentemente per l’incoronazione di Re Carlo III. La rinnovata vicinanza tra i nostri due Paesi è testimoniata dalla recente visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Londra. In tale occasione è stato firmato un memorandum d'intesa che traccia la strada della collaborazione futura. Inoltre, proprio Re Carlo è un grande amante dell’Italia: in qualità di Principe di Galles, Carlo è stato in Italia 20 volte. Brindare con voi oggi ha un sapore speciale, proprio in virtù dei legami del nostro sovrano con il vostro Paese”.