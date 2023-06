Giamaica, l’anno del boom: due milioni di arrivi nel primo semestre

15:29

Prosegue il momento d’oro del turismo in Giamaica. Secondo quanto riferito in Parlamento dal ministro del Turismo Edmund Bartlett, i risultati sin qui ottenuti stanno superando di gran lunga quelli del 2019 e dello scorso anno e già prima del termine del primo semestre è stato superato il traguardo dei 2 milioni di arrivi.

Inoltre, si legge su Traveldailynews, le previsioni per l’estate risultano particolarmente attraenti, considerato che le prenotazioni relative agli arrivi in aereo risultano già in crescita del 33 per cento rispetto al 2019.



Un andamento che si sta riflettendo positivamente sulle ricadute economiche per il Paese caraibico. Sempre in merito al primo semestre di quest’anno le entrate sono aumentate del 18 per cento rispetto al periodo pre pandemia arrivando a due miliardi di dollari.