La Spagna rilancia sul Mice e propone La Coruña

08:47

Focus sull'offerta Mice di La Coruña, al centro della recente presentazione avvenuta presso l’hotel AC Marriot Milano organizzata dall’ente spagnolo del turismo a Milano in collaborazione con A Coruña Convention Bureau, Consorcio Turismo y Congresos A Coruña e hotel AC Marriot Milano.

L’occasione è stata offerta dal lancio del collegamento diretto Milano Malpensa-La Coruña operato da easyJet.

La Coruña è situata nell’estremo nord-ovest della Spagna, nella regione della Galizia. La città possiede due aeroporti internazionali nelle vicinanze: A Coruña (8 km) e Santiago de Compostela (67 km).

La località è fra l'altro il luogo di nascita del marchio di moda Zara, nonché di Estrella Galicia, marchio leader di birra. Si tratta di un’eccellente destinazione per un evento o meeting aziendale e costituisce una nuova opportunità di business per il settore Mice della Lombardia.



Fin dal XII secolo, La Coruña è stato il porto di arrivo dei pellegrini che si recavano a Santiago de Compostela in barca dal Nord Europa e dalle Isole britanniche. Oggi la località offre un lungomare di 13 chilometri, ideale per godersi l’Atlantico. Tante le attività praticabili, dal cicloturismo al trekking, che ne fanno una località alternativa dove immergersi nella Spagna più autentica.



La Coruña è anche una città impegnata nel turismo sostenibile e dal 2022 è stato lanciato il Piano per la Sostenibilità Turistica 2023-2025 con il nome di ‘La Coruña sostenibile e digitale’.

Il modello di sviluppo turistico si basa su mantenimento e tutela del patrimonio, dei beni culturali e naturali e sulla sostenibilità delle attività economiche locali. Per raggiungere questo obiettivo, l’ente del turismo locale si basa su tre pilastri: efficienza energetica, transizione digitale e competitività.



Infine, è possibile usufruire della Coruña Card, che offre accesso gratuito o sconti e vantaggi per le principali attrazioni turistiche della città, con tariffe speciali per le agenzie di viaggi. Diversi i tagli della card, che va dalle 24 ore di durata fino alle 72 ore.