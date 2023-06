Israele vola verso il record: ora l'obiettivo è di 25 milioni di arrivi

11:37

Prima parte dell’anno all’insegna dello sprint per il turismo in Israele. Il Paese, che vede sempre il mercato italiano nella top five degli arrivi, nei primi 5 mesi dell’anno ha fatto registrare un incremento del 4 per cento sul record assoluto e per la fine dell’anno ora si punta a superare i 25 milioni di visitatori.

Attualmente, si legge su Travelmole, Israele ha già raggiunto quota 9,2 milioni e per giugno si prevede di aggiungere altri 2,2 milioni, per poi arrivare al picco di luglio e settembre.



La netta crescita è stata favorita dall’aumento dei voli, con l’apertura, per la prima volta, a Marocco, Emirati Arabi e Bahrain. Inoltre sono arrivati nuovi collegamenti su Turchia, Tokyo, Dublino, Nigeria e Cape Town.