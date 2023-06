Sindalah, la nuova isola lusso dell’Arabia, diventa destinazione superyacht

12:33

Prosegue lo sviluppo dell’isola di Sindalah nel Mar Rosso, che va sempre più configurandosi come destinazione ultra luxury in Arabia Saudita. Neom, la società di sviluppo dell’isola, ha infatti annunciato la nuova partnership con BWA Yachting, agenzia che si occupa di superyacht, per trasformare Sindalah nella prima destinazione superyacht ultra-prime del Mar Rosso.

BWA Yachting fornirà servizi di assistenza alle operazioni presso il porto turistico internazionale di superyacht di Sindalah, fornendo un trattamento di prima classe alla clientela dell'isola. “Sindalah ridefinirà l'esperienza di isola di lusso e diventerà la più ricercata destinazione nautica nel mondo. Lavorare con BWA Yachting ci permetterà di attingere alla loro esperienza e fornire servizi top level alla navigazione da diporto” dice Antoni Vives, chief urban development and Islands officer di Neom.



Sindalah, la cui apertura è prevista nel 2024, sarà una porta d'accesso alle meraviglie del Mar Rosso e una nuova destinazione per i viaggiatori di lusso di tutto il mondo. Il marina ultra-prime offrirà 86 posti barca per yacht fino a 50 metri, mentre ulteriori approdi forniranno l'ormeggio per superyacht fino a 180 metri. A terra, Sindalah ospiterà ristoranti curati da chef stellati Michelin, uno dei campi da golf più esotici del mondo e tre hotel di lusso firmati Four Seasons Resort, Autograph e Luxury Collection.