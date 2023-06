Ungheria, l'Italia scala la classifica: ora è il quinto mercato

14:59

Il mercato italiano cresce in Ungheria (+94%) posizionandosi insieme a Israele (+52%) e Polonia (+42%) tra quelli che, nell’ultimo periodo, hanno fatto registrare i maggiori aumenti in termini di ingresso.

Lo dimostrano i dati dei primi cinque mesi del 2023 secondo i quali l’Italia rappresenta oggi il quinto Paese d’origine dei turisti, guadagnando così cinque posizioni rispetto al 2022.



“Gli italiani dimostrano un interesse sempre più marcato per il nostro territorio e, dopo uno scrupoloso lavoro di analisi e ricerca, possiamo confermare che le proiezioni indicano un netto aumento di presenze anche nel 2023”, spiega Máté Terjék (nella foto), head of business development Italy, UK e Spain.



Negli ultimi 12 mesi, il numero di pernottamenti è passato infatti da 178mila a 348mila, i viaggiatori in arrivo dalla Penisola scelgono l'Ungheria soprattutto vacanze in città (84%) e attrazioni turistiche culturali oltre alla gastronomia ungherese (61%) e le terme, considerando la destinazione carica di un’immagine positiva e con un’ottima offerta del rapporto qualità-prezzo.



