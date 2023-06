Il Vietnam aumenta la durata del visto turistico e degli ingressi senza visa

15:14

Il Vietnam rende più elastico il sistema di visti turistici per stimolare la crescita degli arrivi internazionali. L’assemblea nazionale ha approvato nei giorni scorsi un piano per stendere il vist turistico dagli attuali 30 giorni a 90.

La novità entrerà in vigore dal 15 agosto e sarò riservata ai cittadini degli 80 Paesi per i quali il Vietnam concede il visto elettronico. Il nuovo visto permetterà anche ingressi multipli.



Per quanto riguarda l’Italia, che insieme ad altri 24 Paesi ha accesso al Paese senza necessità di visto per una durata compresa fra i 15 e i 30 giorni, l’Assemblea nazionale ha esteso la possibilità di rimanere in Vietnam senza visto fino a 45 giorni.



Nei primi cinque mesi di quest'anno, gli arrivi turistici in Vietnam hanno raggiunto i 4,6 milioni di visitatori stranieri.