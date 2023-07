Boston, Seaport District in festa per le celebrazioni del 4 luglio

di Gaia Guarino

09:45

Un’identità storica che abbraccia la modernità. È questa l’essenza del Seaport District, quartiere di Boston che se in passato è stato teatro di eventi anticamera della Rivoluzione Americana e dunque dell’Indipendenza che si celebra oggi 4 luglio, adesso rappresenta l’area vibrante della città.

Grazie a uno sviluppo urbano che ha portato alla riconversione di numerosi spazi trasformandoli in negozi, ristoranti e alberghi, la zona è ora ‘casa’ per chi lavora nel mondo della tecnologia, per gli artisti e per chiunque scelga di osare lasciandosi catturare dal fascino di Boston. Il Seaport District, inoltre, ha una forte vocazione turistica e lo dimostra l’ampia selezione di brand dell’hôtellerie mondiale che hanno deciso di investirvi. Spiccano, per esempio, le due strutture a firma Hilton - Hampton Inn by Hilton Boston Seaport District ed Hampton Inn by Hilton & Homewood Suites -, Hyatt Place, The Westin Boston, Residence Inn by Marriott Boston Downtown/Seaport e Yotel Boston.



Le camere a disposizione soddisfano una clientela sia leisure sia business che si può orientare, da una parte verso attrazioni culturali come l’Ica Institute of Contemporary Art Boston e il Fire Museum, dall’altra verso il Boston Convention and Exhibition Center caratterizzato da esperienze innovative uniche oltre che da una vantaggiosa prossimità al Boston Logan Airport, raggiungibile anche a bordo di un tradizionale water taxi.